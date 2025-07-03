Притула рассказал о своем заработке: сколько стоят часы волонтера



















Волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула засветил часы марки Omega более чем за 181 тыс. грн.

Сергей Притула. Фото из открытых источников

"Главный волонтер страны, родственник Хомутынника, ФЛП третьей группы Сергей Притула возмущен вопросами журналистов относительно его образа жизни. Не хочет говорить, сколько тратит и сколько зарабатывает. Какие здесь могут быть вопросы? Человек скромный, держит аскезу", — пишет блогер Harley Quinn.

Отметим, что в интервью ведущему Славе Демину Притула пытался уйти от ответа на вопросы о своих доходах. В ходе разговора Демин напомнил Притуле его слова о том, что тот не зарабатывает на своем фонде, но живет на доходы от ценных бумаг. На что волонтер вставил реплику, что они и сейчас есть. После этого интервьюер поинтересовался, чем сейчас зарабатывает собеседник и каков его примерный доход.

"Монетизацией, как и ты. Это никого не касается. Я ни к кому в кармане не заглядываю и к себе не пускаю", — сказал волонтер.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что дети чиновников нередко ведут дорогую жизнь. Драгоценные автомобили, украшения, одежда, аксессуары — это все само собой разумеющееся должно быть в семье украинского чиновника.

О ценной коллекции 24-летней дочери мэра Ужгорода Олесе Андреевой рассказала блогер Harley Quinn. Отмечается, что дочь чиновника хвастается в Instadram коллекцией брендовых сумочек. Среди них – Dior, Valentino, по данным блогера, каждая стоимостью свыше 3000 дол.

Портал "Комментарии" поинтересовался, что известно о мэре Ужгорода Богдане Андрееве. По данным рейтинга издания "Слово и дело", он за прошлый год получил почти 1 миллион 200 тысяч гривен, что вывело его на четвертую позицию среди мэров с высокими доходами в стране.



