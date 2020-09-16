Любители выпить или трезвенники: ВОЗ посчитала, кого в мире больше

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Екатерина Белоброва
Последние исчисления Всемирной Организации здоровья показали, что число предпочитающих спиртные напитки и тех, кто категорически отказывается от алкоголя, примерно равны в мире. Об этом сообщается в документе ВОЗ.
При этом организация отмечает, что за последние 16 лет спрос на алкоголь вырос с 5,7 до 6,4 литра в год в пересчете на чистый алкоголь.
Кроме того, здесь же добавили о сокращении на 5% пьющих людей за последние 20 лет.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о средних затратах украинцев на водку в 2019 году. Лидером по покупке "зеленого змия" являются жители столицы — за год киевляне потратили на ликеро-водочные изделия 3,6 млрд. гривень. Жители Киевской области за год приобрели водки на 1,4 млрд грн, Днепропетровской — на 1,5 млрд. Немало выпили и во Львовской области — там сумма, потраченная украинцами на водку, составила 1,3 млд грн.
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