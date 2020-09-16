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Главная Новости Общество таблоид Любители выпить или трезвенники: ВОЗ посчитала, кого в мире больше
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Любители выпить или трезвенники: ВОЗ посчитала, кого в мире больше

ВОЗ отметила, что за последние десятилетия число пьющих спиртное людей заметно сократилось

сегодня, 14:53
Автор:

Екатерина Белоброва

Последние исчисления Всемирной Организации здоровья показали, что число предпочитающих спиртные напитки и тех, кто категорически отказывается от алкоголя, примерно равны  в мире. Об этом сообщается в документе ВОЗ.

Любители выпить или трезвенники: ВОЗ посчитала, кого в мире больше

При этом организация отмечает, что за последние 16 лет спрос на алкоголь вырос с 5,7 до 6,4 литра в год в пересчете на чистый алкоголь.

"Согласно исследованиям, человечество делится на пьющих и непьющих приблизительно поровну. 43% жителей Земли старше 15 лет употребляют алкоголь, 44% ведут трезвый образ жизни", - указывают аналитики ВОЗ.

Кроме того, здесь же добавили о сокращении на 5% пьющих людей за последние 20 лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о средних затратах украинцев на водку в 2019 годуЛидером по покупке "зеленого змия" являются жители столицы — за год киевляне потратили на ликеро-водочные изделия 3,6 млрд. гривень. Жители Киевской области за год приобрели водки на 1,4 млрд грн, Днепропетровской — на 1,5 млрд. Немало выпили и во Львовской области — там сумма, потраченная украинцами на водку, составила 1,3 млд грн.


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