Известному российскому актеру запретили въезд в Украину на три года

Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту российского актера, который пытался их обмануть. Об этом сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

По данным источника, мужчина 1982 года рождения прилетел 13 июля в Киев из Франкфурта для съемок в новом фильме. Во время беседы с пограничниками, актер долго не мог объяснить причину своего пребывания в Крыму в 2019 году и как он туда попал. Как выяснилось в дальнейшем, там он принимал участие в съемках фильма "Балканский рубеж". Украинские пограничники выписали ему бан на три года на въезд в Украину.

По данным "Украинской правды", этим актером является Антон Пампушный.





Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины продлила запрет на въезд в Украину лидеру Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову и продюсеру Максу Фадееву. Среди лиц, которым запретили въезд в Украину российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

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