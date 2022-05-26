Сын экс-нардепа оказался предателем: подробности его задержания

В столице представители контрразведки Службы безопасности Украины отследили и разоблачили близкого родственника бывшего представителя украинского парламента. Он занимался антигосударственной деятельностью и активно помогал русским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила сына бывшего нардепа на поддержке оккупантов (фото из открытых источников)

Как утверждают представители украинских СМИ, это сын экс-нардепа от БЮТ Дмитрия Ветвицкого, нардепа украинского парламента в 2007-2012 годах.

"Проживая близ правительственных учреждений в центре столицы, агитатор распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию РФ против нашего государства", — информируют представители украинского ведомства безопасности.

Также этот оборотень агитировал соотечественников не противиться рашистам, сдаваться и сотрудничать с российскими военными.

Предатель знал, что рано или поздно придется отвечать за свою антиукраинскую деятельность, поэтому уже планировал бегство за границу, где он намеревался скрыться. Но представители контрразведки заранее просчитали его планы и сделали все от них зависящее, чтобы оперативно задержать этого антиукраинского пропагандиста. Теперь он будет отвечать за свои антигосударственные, предательские поступки.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что Кадыров угрожает Польше и требует извинений за российского посла. Глава Чечни Рамзан Кадыров, угрожая Польше, требует прощения за российского посла Сергея Андреева, которого облили красной краской в Варшаве, 9 мая. Кремлевский ставленник заявил, что Польша может стать следующей страной, на чью территорию нападут оккупанты России. Об этом он заявил во время своего очередного обращения в соцсети.

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