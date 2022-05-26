Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 26 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 26 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 29600 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1315 (+10) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) ед;

• артиллерийских систем – 617 (+11) ед;

• РСЗО — 201 (+0) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 206 (+0) ед;

• вертолетов – 170 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11);

• крылатые ракеты — 114(+2);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2225 (+8) ед;

• специальная техника – ​​47 (+3).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Китае заявили, что активизировали усилия, чтобы усадить за стол переговоров Украину и РФ. Существует тенденция затяжной войны в Украине. Поэтому Китай призывает к продвижению мирных переговоров, усилия в этом направлении уже активизировались.

Читайте также о том, что в Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что военный эксперт назвал главную причину, которая не дает ВСУ пойти в контрнаступление. Украинские защитники до сих пор ждут дальнобойную артиллерию от союзников.

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