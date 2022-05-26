logo

BTC/USD

29544.50

ETH/USD

1880.13

LTC/USD

64.90

USD/UAH

36.60

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

сегодня, 10:21
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 26 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 26 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 29600 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1315 (+10) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) ед;

• артиллерийских систем – 617 (+11) ед;

• РСЗО — 201 (+0) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 206 (+0) ед;

• вертолетов – 170 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11);

• крылатые ракеты — 114(+2);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2225 (+8) ед;

• специальная техника – ​​47 (+3).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Китае заявили, что активизировали усилия, чтобы усадить за стол переговоров Украину и РФ. Существует тенденция затяжной войны в Украине. Поэтому Китай призывает к продвижению мирных переговоров, усилия в этом направлении уже активизировались. 

Читайте также о том, что в Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что военный эксперт назвал главную причину, которая не дает ВСУ пойти в контрнаступление. Украинские защитники до сих пор ждут дальнобойную артиллерию от союзников. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!