Животные могут соблюдать диету: что известно о необычном открытии

Отдельные животные соблюдают диету. Они употребляют в пищу только определенный вид пищи, рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Отдельные животные способны соблюдать диету. Фото из открытых источников

Летучая мышь-вампир

Обычно животные не соблюдают редкую диету. однако летучие мыши-вампиры являются исключением. Это единственные млекопитающие, которые выживают только за счет крови.

Биолог поделился, что летучие мыши-вампиры живут в Центральной и Южной Америке. Они выработали целый арсенал приспособлений, позволяющих им придерживаться столь необычной стратегии питания.

Треверс отметил, что тепловые датчики в носу помогают летучим мышам-вампирам обнаруживать вены на поверхности кожи жертвы, а острые, как бритва, клыки позволяют делать точные и безболезненные надрезы.

Коала

Биолог напомнил, что рацион коала почти полностью зависит от листьев эвкалипта. Оно имеет низкую питательную ценность и содержит токсины, что делает его трудноперевариваемым для большинства животных.

Коалы обладают высокоадаптированной пищеварительной системой, которая включает увеличенную толстую кишку и толстый кишечник, пояснил Треверс. Они могут перерабатывать химические вещества, содержащиеся в листьях эвкалипта, и извлекать из них питательные вещества.

Более того, коалы очень привередливы в выборе видов эвкалиптов. Биолог отметил, что это еще больше сужает рацион этих животных.

Земляной волк

Земляной волк является представителем семейства гиеновых. Биолог рассказал, что живет в восточной и южной Африке.

Треверс поделился, что земляные волки в основном питаются термитами. Они способны потреблять до 300 тысяч термитов за ночь, используя свои длинные и липкие языки.

Биолог объяснил, что земляные волки не могут жевать мясо. У этих животных маленькие зубы, слабо развитые.

Большая панда

Большие панды принадлежат к плотоядным отряду, но питаются исключительно бамбуком. По словам биолога, около 99% рациона панд составляет это жесткое волокнистое растение.

Треверс рассказал, что большие панды имеют сильные челюстные мышцы, позволяющие им легко жевать бамбук. В день они могут съесть около 40 килограммов бамбука.

Коршуна-слизнеед

Улиточный коршун обитает в водно-болотных угодьях Флориды и некоторых регионов Латинской Америки. Биолог поделился, что они питаются почти только яблочными улитками.

У этой птицы развился длинный, тонкий и специализированный клюв, позволяющий ему вытаскивать улиток из их раковин. Зависимость улиточного коршуна от единственного источника пищи делает его уязвимым перед изменениями в популяции улиток, предупредил биолог.