Залужный восхищается российским военным образованием: «Это вау!»

Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что российское военное образование по-прежнему лучше украинской академии. Об этом он сообщил в подкасте для Новой украинской школы на тему образования.

Залужный восхищается русским военным образованием: «Это вау!»

В интервью Залужный рассказал о своем обучении в школе во времена Советского Союза, об обучении в академии Вооруженных Сил Украины в 2000-х годах и о том, что его пригласили на обучение в Москву уже в 2010-х годах, когда он уже три года был командиром бригады.

"И таким вот ребятам, как я, просто с набором каких-то знаний и амбиций, пробиться было почти невозможно. И опять же, я возвращаюсь к одному замечательному человеку, о котором я пишу здесь в книге. Это был совершенно уникальный человек в Вооруженных силах Украины – Геннадий Петрович Воробьев. И тогда как раз, я не знаю почему, была волна: наши офицеры учились на оперативно-тактическом факультете, в России очень много. Это где-то в 2012 году возобновилось, что по всей России учились [украинцы], в том числе и в академии генерального штаба Российской Федерации. И тогда я получил предложение. Я, конечно, согласился. Это для меня было, ну просто вау", – рассказывает Залужный.

Он отметил, что тогда считалось, что это выше украинской академии.

"На сегодняшний день вся военная наука находится там. Пусть со мной спорят все желающие. И эти, кстати, запреты на цитирование в научных работах российских…. Не знаю, как будут делать тогда военную науку, не цитируя. Потому что она вся там. Как уже нужно было собирать вещи, ехать в Москву учиться, мне сказали, что, мол, мы не смогли довести дело до конца, поэтому поехал другой человек вместо меня. Но опять же, Геннадий Петрович [Воробьев] очень порядочный человек, и он сказал мне: "Немедленно собирай вещи и езжай сдай вступительные экзамены в нашу академию". Так я сдал экзамены и поступил в Академию Генерального Штаба, уже нашего украинского. Я очень благодарен судьбе, что случилось именно так. Потому что все условия для восприятия образования были созданы. И я снова закончил с золотой медалью. Багаж моих знаний был достаточно солидным", – добавил бывший Главком.

