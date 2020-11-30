Юные изобретатели Украины разработали "умную" маску, которая считывает симптомы COVID-19

Украинские школьники одной из ІТ-школ изобрели защитную маску, которая, кроме того, что выполняет непосредственную функцию защиты от коронавируса, еще и выявляет главные симптомы заболевания.

Устройство оснащено датчиками, которые контролируют температуру тела, сердцебиение и работу легких, что позволяет вовремя обратить внимание на изменения в организме при заболевании. Кроме того, устройство мониторит показатели окружающей среды – воздух, температуру и влажность окружающей среды. Информация считывается специальным приложением на мобильный телефон. Одна из команды разработчиков Мария Калиниченко рассказала, что идея создания такого девайса возникла во время размышлений о том, как помочь с преодолением мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

По словам девушки, юные изобретатели не могли оставаться в стороне от событий, которые происходили весной-летом этого года в мире и Украине. Так вскоре совместными усилиями удалось создать такое устройство.

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