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Вы будете удивлены: назван самый опасный яд на планете

Этот «яд» может привести к серьезным последствиям

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Группа ученых в ходе исследования выяснила, что самым опасным ядом на планете является морская вода, потому что в ней обитают микроорганизмы, в частности личинки и червяки, которые могут нанести организму серьезный вред.

Вы будете удивлены: назван самый опасный яд на планете

какой яд признан самым опасным на планете (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что во время купания в организм человека может попасть много морской воды и самым безобидным последствием в таком случае станет диарея и другие нарушения желудочно-кишечного тракта. Но большое количество соленой воды может спровоцировать и куда более серьезные проблемы. 

Ученые объясняют, что морская вода никогда не бывает чистой, ведь в ней находятся различные микроорганизмы, и некоторые из них могут быть ядовитыми, в частности те, что обитают в тропических широтах. Помимо этого, в морской воде высокая концентрация соли, которую организм начинает медленно выводить, в связи с этим могут наблюдаться скачки давления, ускоренное сердцебиение и другие симптомы. То есть, наш организм затрачивает на это слишком много сил и это может привести к обезвоживанию, если не контролировать свой водный баланс. 

Если соли в организме будет очень много, тогда почки не будут справляться с нагрузкой и могут возникнуть проблемы с желудком, кишечником, нервной системой и прочим. 

Напомним, профессор Гарварда Карин Михелс рассказала, масло какого известного продукта является "чистым ядом" и лучше им не злоупотреблять.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кешью, съеденный в сыром виде, очень ядовитый для организма. Как оказалось, этот орех содержит урушиол — токсическое вещество, которое запускает паническую иммунную реакцию. 


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Источник: https://lenta.ua/pochemu-morskaya-voda-eto-samyy-opasnyy-v-mire-yad-obyasnili-uchenye-82164/
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