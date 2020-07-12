Все цвета радуги: в Швейцарии создали необычный шоколад

Шоколад - любимое лакомство, как взрослых, так и детей. Чтобы удивить и привлечь внимание покупателей, производители сладостей часто экспериментируют со вкусом, формой и начинками. Но особым креативом отличились швейцарские ученые - они создали радужный шоколад, без использования каких-либо добавок. Об этом сообщается в пресс-релизе Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе (ETH Zurich).

Традиционные методы окраски шоколада существуют уже давно. Но исследователи ETH смогли создать эффект радуги без искусственных красителей. Яркие оттенки возникают из-за особенностей микроскопической структуры материала, которая создает эффект иризации (возникновение радужного отлива на поверхности изделия за счет преломления света в массиве материала, - прим. авт.)

Такая "структурная" окраска достаточно часто встречается в природе и придает цвет, например, перьям птиц, панцирям жуков или внутренней поверхности раковин.

Разработчики радужного шоколада отмечают, что сначала они хотели достигнуть такого эффекта с помощью покрытия продукта окрашивающим слоем из нетоксичных материалов — золота или оксида титана. И этот эксперимент удался, ведь они получили набор необычных оттенков. Однако, такой метод оказался весьма сложным, непрактичным и экономически не выгодным.

Тогда студентка материаловедения Анита Цинг использовала структурную окраску и на шоколаде появился первоначальный яркий блеск. После этого, ученые Пер Магнус Кристиансен и Джером Вердер, варьируя некоторые этапы приготовления шоколада, смогли добиться нужного эффекта за счет нанесения на поверхность микроскопического рисунка, особым образом отражающего и преломляющего свет. Интерферируя друг с другом, эти волны и придали ему переливающиеся радужные оттенки — без каких-либо добавок, изменений вкуса и текстуры продукта.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что швейцарцы начнут печатать шоколад на 3D-принтере.

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