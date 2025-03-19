Впервые в истории печати: ИИ полностью написал номер итальянской газеты

Ежедневная итальянская газета Il Foglio объявила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом, сообщает The Guardian.

ИИ написал номер газеты. Фото из открытых источников

По словам редактора Il Foglio Клаудио Черраса, инициатива является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта.

Сообщается, что 4-страничный номер Il Foglio AI был опубликован в тонком широкоформатном издании газеты и с 18 марта доступен в киосках и интернете.

Клаудио Чераса уточнил, что искусственный интеллект использовался для написания текстов, заголовков и цитат, а роль журналистов ограничивалась постановкой вопросов и чтением ответов.

Отмечается, что эксперимент Il Foglio происходит в то время, когда внимание мира к искусственному интеллекту растет.

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