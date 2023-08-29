В преддверии нового учебного года Винницкий национальный медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом (UPen).

ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом

Об этом стало известно из официального телеграмм-канала исполняющей обязанности ректора ВНМУ Виктории Петрушенко:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Начинается новый этап международного позиционирования ВНМУ, когда наши сотрудники и студенты наконец-то получат возможность приобщиться к реальным учебным программам, обменам и стажировкам ведущего университета США. В то же время, коллеги-американцы будут проводить визиты на наши базы и симуляционно-тренинговые центры".

Совместно с руководством Школы медицины Пенсильванского университета разработан план первоочередных мероприятий:

1. Открыть клинически-практический центр, ориентированный на овладение передовыми хирургическими и травматологическими навыками, аффилированный одновременно с ВНМУ и UPen. Следовательно, разработать перечень необходимого оборудования и оборудования для тренингового центра.

2. Согласовать между обоими ректоратами концепцию учебно-тренингового центра по реабилитации тяжелораненых военнослужащих. Базой совместного центра выступит наш Научно-исследовательский институт реабилитации лиц с инвалидностью.

3. Внедрить программы обменов и стажировок для преподавателей и студентов. Стажировки сначала будут ориентироваться на внедрение элементов системы организации учебного процесса UPen в учебные программы ВНМУ (додипломный и последипломный этапы).

4. Зачислить пройденные в учебно-тренинговых центрах курсы по непрерывному профессиональному развитию врачей с соответствующим начислением баллов, выдачей сертификатов профессиональной компетентности.

В настоящее время ВНМУ работает над адаптацией образовательных программных требований Школы медицины Пенсильванского университета в системе программ вуза.



