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ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом

сегодня, 10:54
Автор:
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Slava Kot
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В преддверии нового учебного года Винницкий национальный медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом (UPen).

ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом

ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом

Об этом стало известно из официального телеграмм-канала исполняющей обязанности ректора ВНМУ Виктории Петрушенко:


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"Начинается новый этап международного позиционирования ВНМУ, когда наши сотрудники и студенты наконец-то получат возможность приобщиться к реальным учебным программам, обменам и стажировкам ведущего университета США. В то же время, коллеги-американцы будут проводить визиты на наши базы и симуляционно-тренинговые центры".

ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом - фото 2
ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом - фото 3
ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом - фото 4

Совместно с руководством Школы медицины Пенсильванского университета разработан план первоочередных мероприятий:

1. Открыть клинически-практический центр, ориентированный на овладение передовыми хирургическими и травматологическими навыками, аффилированный одновременно с ВНМУ и UPen. Следовательно, разработать перечень необходимого оборудования и оборудования для тренингового центра.

2. Согласовать между обоими ректоратами концепцию учебно-тренингового центра по реабилитации тяжелораненых военнослужащих. Базой совместного центра выступит наш Научно-исследовательский институт реабилитации лиц с инвалидностью.

3. Внедрить программы обменов и стажировок для преподавателей и студентов. Стажировки сначала будут ориентироваться на внедрение элементов системы организации учебного процесса UPen в учебные программы ВНМУ (додипломный и последипломный этапы).

4. Зачислить пройденные в учебно-тренинговых центрах курсы по непрерывному профессиональному развитию врачей с соответствующим начислением баллов, выдачей сертификатов профессиональной компетентности.

В настоящее время ВНМУ работает над адаптацией образовательных программных требований Школы медицины Пенсильванского университета в системе программ вуза.

ВНМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Пенсильванским университетом - фото 5



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Источник: https://web.telegram.org/k/#@petrushenko_vnmu
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