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Википедия обнародовала рейтинг самых популярных статей 2020 года

Главной темой, которая интересовала пользователей, стала пандемия COVID-19

30 декабря 2020, 23:45
Автор:

Кириєнко Анна

Википедия составила рейтинг самых популярных статей, которые искали люди в 2020 году. К вниманию бралась английская версия сайта.

Википедия обнародовала рейтинг самых популярных статей 2020 года

Что искали в Википедии в 2020 году. Фото: bm.img.com.ua

На первом месте — материал о пандемии коронавируса. Его прочитали более 83 миллионов раз. Популярными статьями, связанными с коронавирусом стали тексты о Covid-19 в США и Индии, а также испанский грипп.

В 2020 году появились новые темы из-за пандемии. Люди больше стали увлекаться кинематографом и звездной жизнью. Также пользователи интернета хотели узнать о сериале от платформы Netflix — "Корона", фильм "Последний танец". Интересовались и спортивными темами. В частности многие читали о баскетболисте Майкле Джордане. Узнать больше захотели и о фильме "Паразиты", который получил "Оскар".

Еще одной популярной темой стали выборы президента в США. Более 55 миллионов просмотров набрала статья о Дональде Трампе. Чуть меньше — 34 миллиона — материал о новом главе государства Джо Байдене.

Википедия обнародовала рейтинг самых популярных статей 2020 года - фото 2

Напоминаем, что в Украине до Нового года подешевели фрукты. Причина снижения цены частично в конкуренции, которая идет между импортерами фруктов. В цене снизились яблоки, бананы, лимоны. А вот стоимость мандарин не изменится.

Фрукты радуют не только ценой, но и своим многообразием. Поэтому на полках можно увидеть различные виды и сорта одного и того же фрукта и выбрать именно то, что вам нравится.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Владимир Зеленский продемонстрировал подарок, который он получил из Славянска. Так, ему подарили сладкий домик, рядом с которым стоит елка и снеговик. Но это еще не все: там можно увидеть небольшой поздравления с новогодними праздниками. Фото подарка можно увидеть в нашем материале.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/culture/_vikipediya-oprilyudnila-rejting-statej-za-rik/1005924
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