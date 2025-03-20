Ветеранам разрешат преподавать военную подготовку: но есть "но"

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Марьян Ощановский
Базовую общую военную подготовку в украинских вузах студентам смогут преподавать ветераны с боевым опытом, имеющие степень магистра. Соответствующую программу готовят в правительстве, сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой.
Ветеранам разрешат преподавать в вузах. Фото из открытых источников
Лесной добавил, что в настоящее время существует потребность в 600 специалистах, которые будут преподавать БЗИН для соискателей образования в вузах.
По его словам, при необходимости ветеранам могут помочь получить нужную научную степень в области педагогики. Однако Лесной не объяснил, о какой поддержке бывшим военнослужащим идет речь.
Министр отметил, что ветеранов также могут устраивать на работу в ячейки, преподающие военную подготовку для школьников.
Он напомнил, что после внедрения обновленного школьного предмета "Защита Украины" дисциплину не преподают в школах. Зато учащиеся учебных заведений занимаются в специально созданных ячейках.
Он добавил, что в настоящее время в Украине работают 980 ячеек для обучения этой дисциплине.
Как известно, в 2025 году для студентов вузов будет введена обязательная базовая общая военная подготовка. Курс будет состоять из практической и теоретической частей, последняя из которых будет обязательна для мужчин и женщин.
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