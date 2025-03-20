Ветеранам разрешат преподавать военную подготовку: но есть "но"

Базовую общую военную подготовку в украинских вузах студентам смогут преподавать ветераны с боевым опытом, имеющие степень магистра. Соответствующую программу готовят в правительстве, сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой.

Ветеранам разрешат преподавать в вузах. Фото из открытых источников

"Эта программа стартует 1 сентября, поэтому сейчас мы готовим этот профайл, кого должны набирать. Это обо всей стране, все университете. [Для этого] могут набирать местных, поэтому жители регионов будут трудоустроены", – пояснил министр.

Лесной добавил, что в настоящее время существует потребность в 600 специалистах, которые будут преподавать БЗИН для соискателей образования в вузах.

"Важно иметь высшее образование, магистерскую степень. Теоретическую часть БЗИН будут преподавать люди, которые трудоустроены в университетах, практическую – полигоны", – отметил министр.

По его словам, при необходимости ветеранам могут помочь получить нужную научную степень в области педагогики. Однако Лесной не объяснил, о какой поддержке бывшим военнослужащим идет речь.

Министр отметил, что ветеранов также могут устраивать на работу в ячейки, преподающие военную подготовку для школьников.

Он напомнил, что после внедрения обновленного школьного предмета "Защита Украины" дисциплину не преподают в школах. Зато учащиеся учебных заведений занимаются в специально созданных ячейках.

"Не учитель физкультуры на 0,25 ставки преподает "Защиту Украины", а профессиональный человек ежедневно в течение восьми часов работает с разными группами детей с девятью модулями. Там нет строевой подготовки и минимум времени выделяют на изучение уставов, а к преподаванию могут привлекать людей с практическим боевым опытом и способностями", — сообщил Оксен Лесовой .

Он добавил, что в настоящее время в Украине работают 980 ячеек для обучения этой дисциплине.

Как известно, в 2025 году для студентов вузов будет введена обязательная базовая общая военная подготовка. Курс будет состоять из практической и теоретической частей, последняя из которых будет обязательна для мужчин и женщин.