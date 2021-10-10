Величиной с пирамиду Хеопса: к Земле летит астероид

Мимо Земли стали все чаще пролетать астероиды. И один из них, который был открыт исследователями в этом году, скоро приблизится к Земле. Насколько он опасен?

К Земле летит астероид | Фото: Shutterstock / Fotodom

Как сообщает издание Newsweek, в пятницу, 15 октября, на расстоянии примерно 5 миллиона километров со скоростью 16 километров в секунду (в 5.41), астероид 2021 SM3 пролетит мимо нашей планеты. Ученые отнесли его к классу "Апполон", диаметр космического камня составляет 160 метров, а это примерно на 20% больше пирамиды Хеопса. Эксперты говорят, что он потенциально не опасен для Земли.

Отметим, что астероид 2021 SM3 открыли в конце сентября текущего года. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 682 земных дня или 1,87 земных года, максимально удаляясь от него на 337 миллионов километров и приближаясь на 117 миллионов километров.

Напомним, власти Китая анонсировали создание специального космического флота, который будет отражать астероидную угрозу для Земли. Множество безъядерных ударных средств создадут на базе китайский космических ракет "Чанчжэн-5".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства начинает разработку телескопа, который предназначен для выявления опасных комет и астероидов.

Читайте также, черная песчаная пыль, найденная в капсуле, доставленной на Землю японским космическим зондом, принадлежит далекому астероиду Рюгу, подтвердили ученые после ее открытия. Зонд "Хаябуса-2" пролетел около 300 миллионов километров от Земли, чтобы собрать образцы, которые, как надеются ученые, могут помочь пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной.

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