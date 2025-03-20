В Запорожье открыли еще одну подземную школу: реакция учеников

В Запорожье завершили строительство шестой подземной школы в противорадиационном укрытии в коллегиуме "Эллинт". В помещениях свыше 1400 квадратных метров смогут безопасно учиться 500 учеников.

В Запорожье заработала подземная школа. Фото из открытых источников

Через несколько дней учебное заведение откроет двери для школьников, сообщили в Запорожской областной государственной администрации.

"Учителя готовятся к началу офлайн-занятий, и, конечно, уже готово расписание уроков. Обучение в подземной школе будет продолжаться в две смены. 300 детей будет ходить в первую смену и более 200 — во вторую смену. Все очень ждут начала обучения: и родители, и дети", — рассказала директор школы Елена Зай.

Всего в заведении смогут учиться более 700 учеников и детских садов, которые расположены неподалеку.

В помещении подземной школы разместили 15 учебных классов, зоны отдыха и общения, медицинский пункт, гардероб и буфет.

"Строительство подземной школы началось в июле 2024 года. За короткий срок выполнили все необходимые работы: от устройства котлована до внутреннего убранства. Это позволит учащимся не только получать качественные знания, но и комфортно проводить время в безопасной среде", – добавили в Запорожской ОГА.

Ученица 11 класса коллегиума Анна рассказала, что из-за ситуации безопасности до сих пор не могла провести достаточно времени с одноклассниками.

"Я хочу в школу, потому что там мои друзья и теперь безопасно. Можно не отвлекаться на тревоги", – призналась четвертоклассница Маргарита.

Школьница Полина призналась, что хочет учиться офлайн, чтобы иметь живое общение.

"Я хотела бы выходить к доске и решать задачи. Это более живое общение, когда учитель может исправить ошибки, а одноклассники поддержать", — рассказала ученица.