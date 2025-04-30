В Южной Африке зафиксировали движение земной поверхности: причина явления шокировала учёных

В Южной Африке ученые зафиксировали странное явление — земная поверхность поднимается примерно на 2 миллиметра каждый год. Как выяснили исследователи из Университета Бонна (Германия), основная причина этого не в тектонических движениях, как считалось ранее, а в стремительном истощении запасов подземных вод. Об этом сообщило издание Earth.

Фото: из открытых источников

Ранее научное сообщество считало, что эти вертикальные движения вызваны активностью мантии Земли, в частности, мантийными плюмами. Однако анализ новейших данных по сети GNSS-станций TrigNet, охватывающей 88 точек наблюдения, показал: поднятие стало ощутимо быстрее после 2012 года — именно тогда в регионе обострилась засуха.

Под руководством доктора Макана Карегара команда учёных провела спектральный анализ, позволивший четко разделить влияние геологических факторов и климатических изменений. Результаты показали прямую зависимость между истощением водоносных горизонтов и подъемом земной поверхности.

По словам исследователей, этот эффект напоминает поведение губки: когда почва теряет влагу, она как бы "распрямляется", и поверхность Земли поднимается. В регионах, где засуха была интенсивнее, потери воды соответствовали слою толщиной около 10 см, что привело к подъему земли на 6 мм.

Особенно сильные изменения зафиксированы в Западном Кейпе, Лимпопо и Гаутенге — регионах, наиболее пострадавших от нехватки осадков. Выводы также подтверждают спутниковые наблюдения NASA и гидрологические модели, отслеживающие изменения гравитации.

Ученые подчеркивают, что регулярное наблюдение за такими вертикальными движениями земной коры может стать ценным инструментом для оценки потери водных ресурсов во времена климатических изменений.

Портал "Комментарии" писал, что наша планета покрыта тектоническими плитами, которые постоянно находятся в движении. Обычно скорость тектонических плит составляет несколько сантиметров в год, что примерно равно скорости роста ногтей. Однако одним из рекордсменов оказались Гавайи, которые каждый год становятся на 10 сантиметров ближе к Японии.