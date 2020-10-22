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Главная Новости Общество наука и обучение В украинских школах хотят запретить мобильные телефоны
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В украинских школах хотят запретить мобильные телефоны

В пояснительной записке законопроекта говорится, что во время учебы дети не должны отвлекаться на гаджеты

сегодня, 10:14
Автор:

Елена Волкова

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает пользование мобильными в школе. Парламентарии уверяют, что это поможет ученикам лучше общаться в обществе и оградит их от чрезмерного влияния соцсетей. Сейчас документ уже изучают в профильном комитете Рады.

В украинских школах хотят запретить мобильные телефоны

В пояснительной записке документа говорится, что во время учебы дети не должны отвлекаться на гаджеты. 

"Интернет дает огромные преимущества. Но когда дети вместо того, чтобы отдыхать на переменах, зависают в телефонах – это еще и недостаток общения со сверстниками. Потому что с гаджетами срабатывает правило: все хорошо, но в меру", – говорится в документе.

Депутаты планируют запретить пользоваться интернетом с мобильных устройств ученикам и учителям. Исключением будут лишь участники, которые будут использовать устройства в образовательных целях, а также лица с особыми образовательными потребностями.

Ранее мы сообщили, что вчера утром 120 нардепов от партии “Слуга народа” поехали на линию разграничения на Донбассе. Избранники народа останутся там ночевать. На линии разграничения они распределились по бригадам и группам, общаются с военными и местными жителями. 


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