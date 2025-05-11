В Украине вырастет стоимость обучения на контракте: в МОН назвали сумму

В 2025 году стоимость обучения на контракте будет расти, качественное образование не бывает дешевым, отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в одном из интервью.

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По информации Министерства образования и науки Украины, если в прошлом году средняя стоимость контракта по Украине составляла примерно 35-38 тысяч гривен в год, то уже в этом году ожидается около 50 тысяч гривен — это примерно такая же сумма, которую выделяет государство на подготовку одного студента-бюджетника.

Замминистра пояснил, что повышение стоимости обучения состоится не только из-за инфляции: "Мы очень часто говорим о низких зарплатах наших учителей, но должны понимать, что зарплаты преподавателей высшей школы также низкие. А зарплата преподавателя напрямую зависит от количества студентов, которые заходят в высшие учебные заведения, и от стоимости их обучения".

Винницкий также указал, что в МОН понимают, что такая стоимость контракта для многих украинцев непосильна, поэтому часть этой стоимости государство будет компенсировать через систему грантов.

"Если раньше контрактник самостоятельно платил за контракт, например, 38 тысяч гривен, то сейчас при повышенной стоимости он будет платить 35 тысяч, а еще 15-16 тысяч получит в форме гранта", — пояснил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) начнется уже 14 мая и продлится до 25 июня. До 7 мая все зарегистрированные участники, подавшие заявки до 3 апреля, смогут загрузить приглашение на тестирование в своих персональных кабинетах, сообщают в УЦОКО.

В документе будет указана дата, время и адрес временного экзаменационного центра (ВЭЦ), где участник или участник будут проходить тест. Для тех, кто будет составлять НМТ в Украине, время проведения указано по киевскому времени, а для участников за границей по местному времени соответствующего населенного пункта.