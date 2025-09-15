В Украине ВНО для учеников 4 классов станет обязательным: когда начнется

В Украине с 2027 года все ученики 4 классов будут составлять государственную итоговую аттестацию (ГНА) в формате внешнего независимого оценивания (ВНО). Это решение закреплено приказом Министерства образования и науки Украины.

ВНО для учеников 4 классов станет обязательным. Фото из открытых источников

Министр образования и науки Оксен Лисовый подписал документ, которым утвержден план мероприятий по внедрению новой модели проверки знаний младших школьников. Предполагается, что в 2026 году состоится апробация ВНО для учащихся начальной школы.

"В 2026 году провести апробацию модели проведения ГНА в форме ВНО в начальной школе. Принять меры по подготовке Украинского и региональных центров оценки качества образования для участия в проведении ГНА в форме ВНО в начальной школе начиная с 2027 года", — говорится в документе.

Таким образом, в 2026 году будет проведено пилотное тестирование в форме ГНА для учащихся начальной школы. Как указывает специализированный ресурс osvita.ua, участие в тестировании примут около 10 тысяч четвертоклассников. Для этого Украинский и региональные центры оценки качества образования получат новую образовательную платформу, которая позволит организовать аттестацию в цифровом формате.

А уже с 2027 года ВНО станет обязательным для всех выпускников 4 классов.

