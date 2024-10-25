В Украине рекордными темпами закрываются школы: шокирующие цифры

За последние четыре года в Украине закрыли 2114 школы, сообщает портал Education.

В Украине стало меньше школьников. Фото из открытых источников

По данным портала, за указанный период первоклассников уменьшилось на более 122 тысяч.

Отмечается, что если в 2020-21 годах в Украине работало 14815 школ, то в 2023-24 годах их осталось 12701.

По информации портала, чаще всего закрываются школы в сельской местности, но в городах тенденция тоже неутешительна. По данным портала, за четыре года в городах было закрыто около 5% школ.

Как известно, в 2024 году накануне начала учебы из Украины уехали 300 тысяч школьников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагаемый президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный промежуток времени, убежден политолог Владимир Фесенко. Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема. "Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины — определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.