В июле Правительство приняло постановление, утверждающее Порядок признания результатов обучения, полученных на ВТО на уровнях профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.

В Украине признают обучение, полученное в оккупации: что известно

Данный Порядок состоит из следующих этапов:

- представление заявителем заявления и образовательной декларации в учебное заведение;

- проведение комиссией учредительного собеседования с заявителем;

- принятие комиссией решения о возможности проведения оценки результатов обучения;

- оценка комиссией результатов обучения;

- оформление результатов оценки и составления протокола;

- утверждение руководителем заведения результатов обучения и выдача соответствующего документа.

"На сегодняшний день документы, выданные оккупационными властями не признаются, оцениваются только знания, полученные на ВОТ. Процедура признания результатов обучения проводится при физическом присутствии заявителя, однако при определенных условиях возможна и дистанционная.

Для начала аттестации нужно предоставить документы, подтверждающие гражданство Украины, проживание на ВОТ и документ о полном среднем образовании, который можно получить, пройдя обучение экстернатом", – отмечает нардеп.

