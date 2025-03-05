В Украине планируют детей в школах кормить бесплатно: что известно

В украинских школах планируется обеспечить бесплатным питанием всех детей. Первую инициативу внедрят для прифронтовых школ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с Министром образования Оксеном Лисовым, заместителями руководителя Офиса Президента Виктором Микитой и Ириной Верещук, представителями Минфина, Минразвития и командой реформы школьного питания.

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"По состоянию на сегодняшний день более 1,6 млн детей в 1-4 классах обеспечены бесплатными обедами. Наша цель – расширить эту инициативу на всех учеников. Планируем внедрять реформу поэтапно, чтобы обеспечить высокое качество питания. В частности, с сентября программа, инициированная первой леди Украины, будет расширена на учащихся 5-11 классов в прифронтовых областях. Таким образом, поддержим детей в наиболее уязвимых регионах и общинах", – отметил премьер.

Он добавил, что в дальнейшем задача перед министерствами — расширение инфраструктуры школ и пищеблоков.

"Скоординировали потребность в средствах и решениях, которые необходимы со стороны Правительства. Продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить бесплатным питанием всех учащихся по всей стране", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство приняло Постановление, согласно которому уязвимые категории студентов, в частности ВПЛ, дети участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы смогут получать социальную стипендию до 23 лет включительно. Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

"Раньше, если соответствующий статус студенту или его родителям был установлен после достижения 18-летнего возраста, лицо не могло претендовать на социальную стипендию", — отметил нардеп.