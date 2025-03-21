В Украине модернизируют профобразование: что изменится

В Украине утвержден проект закона "О профессиональном образовании". Среди ключевых изменений – финансовая и кадровая автономия.

Профобразование модернизируют. Фото из открытых источников

Глава правительства Денис Шмигаль заявил, что правительство одобрило законопроект о модернизации систем профессионального образования. По словам премьер-министра, заведения профобразования получат финансовую автономию. Им дадут право самостоятельно управлять бюджетом, определять структуру персонала и не применять тарифные ограничения. Кроме того, предполагается расширение сотрудничества с предпринимателями, в частности, путем совместных инвестиционных проектов.

Правительство планирует обновить учебные программы и внедрить гибкую систему, которая будет быстро реагировать на потребности рынка труда. Шмигаль отметил, что благодаря разделению программ на модуле можно будет получить профессиональную квалификацию, пройдя короткие курсы.

Он добавил, что 18 типов учреждений профессионального образования заменят профессиональные колледжи и учебные центры, а учащиеся получат статус студентов или курсантов.

"Мы уже оборудовали около 100 мастерских профтехов. Планируем в этом году обновить еще до сотни, на это в бюджете предусмотрено более 500 млн грн. Сегодня же создаем новую систему, отвечающую современным вызовам и потребностям. Систему, которая дает наиболее необходимые и современные знания", — сказал Денис Шмигаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦГУ СЗОК) в течение ближайшего месяца проведет исследование степени зависимости российских сервисов от зарубежной серверной инфраструктуры. "ЦМУ ССОП в ближайшее время проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", — рассказали в Роскомнадзоре.