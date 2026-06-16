В США видели странное НЛО в виде гигантского картофеля: Пентагон рассекретил документы

Министерство обороны США обнародовало новую партию документов о неидентифицированных аномальных явлениях (UAP), среди которых описывается необычный инцидент в штате Колорадо. В одном из отчетов американские военные описали загадочный объект в форме "гигантского картофеля", зависшего над горной местностью и не поддающегося простому объяснению.

Художественная интерпретация НЛО в форме картофелины. Фото: Министерство обороны США

В рассекреченном документе описывается случай с НЛО, который произошел в феврале 2022 года у горы Шайенн в Колорадо-Спрингс. По данным отчета, пять военнослужащих армии США, среди которых был бывший офицер разведки, увидели в небе странный объект необычной формы.

Свидетели описали его как светлый, полупрозрачный предмет с четкими контурами, напоминавший картофелину.

"Объект состоял из того, что лучше можно описать как рыбьи чешуи или панели, которые были несимметричными, не перекрывались и имели неправильную форму. Сам объект был абсолютно неподвижным, но каждая панель на объекте двигалась медленными волнами, начиная с разных точек происхождения, но одновременно", — говорится в отчете.

Свидетели также утверждали, что НЛО якобы повисло над местностью на несколько минут, после чего внезапно исчезло. Очевидцы утверждали, что в тот день небо было ясным и безоблачным, а рядом не было никаких самолетов или воздушных шаров.

Несмотря на расследование, американские специалисты так и не смогли дать однозначного объяснения происшествия. В отчете отмечено, что с низким уровнем уверенности причиной феномена могло быть необычное отражение солнечного света от заснеженных склонов горы. В то же время эта версия не полностью согласуется с показаниями очевидцев.

В целом новый пакет из 72 документов стал уже третьей публикацией материалов об НЛО после решения администрации президента США Дональда Трампа расширить доступ к архивам по поводу аномальных явлений. Однако обнародованные материалы не содержат доказательств существования внеземной жизни или подтверждений теорий о сокрытии контактов с пришельцами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в США ракетой за 500 тысяч долларов сбили НЛО.

Также "Комментарии" писали, что новые документы ФБР раскрыли сотни сообщений о загадочных объектах вблизи ядерных баз США.