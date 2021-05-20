В США ученые научились перерабатывать пластик на полезный ресурс

Ученые нашли применение использованному пластику. Вредные отходы был преобразованы в жидкое реактивное топливо и смазочные материалы. Новый процесс более энергоэффективным, чем существующие методы, и продолжается примерно час. Об этом сообщает Аcademic Таймс.

В США нашли новый способ переработки пластика - детали. Фото: abcbiznes.ru

Вторую жизнь подарили пластику ученые Вашингтонского университета и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории.

В качестве катализатора исследователи применили рутений с общеупотребительным растворителем гексаном.

Процесс показал 90% эффективности. Ученые заявляют, что таким образом из пластика можно производить не только топливо, но и широкий спектр других продуктов.

Стоит отметить, что сейчас стандартным способом химической переработки пластика является пиролиз — химическая реакция, при которой органические соединения распадаются. Однако для этого способа требуются высокие температуры (более 400 градусов Цельсия). А для нового метода достаточно от 200 до 220 градусов Цельсия.

Заметим, что загрязнение пластиком сейчас является одной из самых острых экологических проблем в мире. Поэтому исследователи по всей планете ищут альтернативные способы переработки этих отходов.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании в ходе масштабного исследования выяснили, морепродукты содержат больше микропластика. Эксперты проанализировали отчеты о микропластическом загрязнении рыб, ракообразных и моллюсков, сделанные за последние шесть лет, и выяснили, кто из морских жителей имеет рекордное количество мелких частиц пластика. Подробнее об этом узнавайте в нашем материале.

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