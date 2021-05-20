logo
Русский Українська

BTC/USD

39274.87

ETH/USD

2582.14

LTC/USD

196.30

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В США ученые научились перерабатывать пластик на полезный ресурс
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ученые научились перерабатывать пластик на полезный ресурс

Ученые из Америки нашли новый способ переработки пластика

сегодня, 07:46
Автор:

Кириєнко Анна

Ученые нашли применение использованному пластику. Вредные отходы был преобразованы в жидкое реактивное топливо и смазочные материалы. Новый процесс более энергоэффективным, чем существующие методы, и продолжается примерно час. Об этом сообщает Аcademic Таймс.

В США ученые научились перерабатывать пластик на полезный ресурс

В США нашли новый способ переработки пластика - детали. Фото: abcbiznes.ru

Вторую жизнь подарили пластику ученые Вашингтонского университета и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории.

В качестве катализатора исследователи применили рутений с общеупотребительным растворителем гексаном.

Процесс показал 90% эффективности. Ученые заявляют, что таким образом из пластика можно производить не только топливо, но и широкий спектр других продуктов.

Стоит отметить, что сейчас стандартным способом химической переработки пластика является пиролиз — химическая реакция, при которой органические соединения распадаются. Однако для этого способа требуются высокие температуры (более 400 градусов Цельсия). А для нового метода достаточно от 200 до 220 градусов Цельсия.

Заметим, что загрязнение пластиком сейчас является одной из самых острых экологических проблем в мире. Поэтому исследователи по всей планете ищут альтернативные способы переработки этих отходов.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании в ходе масштабного исследования выяснили, морепродукты содержат больше микропластика. Эксперты проанализировали отчеты о микропластическом загрязнении рыб, ракообразных и моллюсков, сделанные за последние шесть лет, и выяснили, кто из морских жителей имеет рекордное количество мелких частиц пластика. Подробнее об этом узнавайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://academictimes.com/plastic-waste-can-now-be-turned-into-jet-fuel-in-one-hour/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ