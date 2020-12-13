В США создали электромобиль, который не нужно заряжать

Американские разработчики объявили о создании электрокара нового поколения — по заявлению инженеров, новый автомобиль способен заряжаться исключительно от солнечной энергии и не требует иных источников питания. С таким заявлением выступили представители компании Aptera.

Так, авторы изобретения утверждают, что суперэкологичный автомобиль способен проехать 1600 км на одном заряде.

Базовая модель оборудована аккумулятором, позволяющим проехать 400 км с одной зарядки. Впрочем, конструкция обладает и недостатками — во время движения аккумулятор не подзаряжается. Солнечные батареи, которые расположили на крыше позволяют в течениее дня добавить заряда примерно на 70 км хода. Модель оснастили двигателем мощностью 134 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до сотни за 5,5 секунд.

“С технологией Aptera Never Charge вы можете больше не беспокоиться о подзарядке авто — просто отправляйтесь куда и когда хотите”, — заверил соучредитель Aptera Крис Энтони.

Отмечается, что кузов авто выполнен из композитных материалов, что добавляет ему легкости. Предполагаемый вес не будет превышать тонну — в зависимости от комплектации от 816 до 998 килограмм.

Машина рассчитана на двух человек, но с собой можно взять небольшое домашнее животное.





Как сообщал портал "Комментарии", глобальный поставщик автомобильной бизнес-аналитики JATO Dynamics опубликовал отчет, согласно которому впервые в истории "зеленых" автомобилей было продано больше, чем "дизелей". Всего три года назад дизельное топливо доминировало на европейском рынке.

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