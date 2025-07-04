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Недилько Ксения
16 июля в Нью-Йорке, США, состоится аукцион Sotheby's, на котором планируют пустить с молотка самый большой в мире марсианский камень, который когда-либо обнаружили на Земле. Ожидаемая стоимость лота – 4 миллиона долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию NDTV .
В США продадут камень за 4 миллиона долларов: что в нем необычного
Массивный марсианский метеорит, который считается крупнейшим из когда-либо обнаруженных на Земле, официально назван NWA-16788, весит впечатляющие 24,67 килограмма (54,39 фунта), что примерно на 70% больше, чем предыдущий рекордсмен Taoudenni 002, который был найден в Мали в 2021 году и весил 14,51 кг.
Редкий метеорит был обнаружен в ноябре 2023 года охотником за метеоритами в регионе Агадес в Нигере, районе, обычно известном окаменелостью динозавров, а не космическими породами. Образец метеорита был послан в Шанхайский астрономический музей, подтвердивший его марсианское происхождение.
Эксперты подсчитали, что этот уникальный экземпляр может быть продан за сумму до 4 миллионов долларов США, что привлечет интерес как коллекционеров, так и научных учреждений. Продажа предлагает уникальную возможность владеть частицей Марса, не покидая Землю.
Для некоторых тот факт, что метеорит продается, а не передается науке, вызывает беспокойство.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что к Земле на большой скорости приближается межзвездный объект.