16 июля в Нью-Йорке, США, состоится аукцион Sotheby's, на котором планируют пустить с молотка самый большой в мире марсианский камень, который когда-либо обнаружили на Земле. Ожидаемая стоимость лота – 4 миллиона долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию NDTV .

В США продадут камень за 4 миллиона долларов: что в нем необычного

Массивный марсианский метеорит, который считается крупнейшим из когда-либо обнаруженных на Земле, официально назван NWA-16788, весит впечатляющие 24,67 килограмма (54,39 фунта), что примерно на 70% больше, чем предыдущий рекордсмен Taoudenni 002, который был найден в Мали в 2021 году и весил 14,51 кг.

Редкий метеорит был обнаружен в ноябре 2023 года охотником за метеоритами в регионе Агадес в Нигере, районе, обычно известном окаменелостью динозавров, а не космическими породами. Образец метеорита был послан в Шанхайский астрономический музей, подтвердивший его марсианское происхождение.

Эксперты подсчитали, что этот уникальный экземпляр может быть продан за сумму до 4 миллионов долларов США, что привлечет интерес как коллекционеров, так и научных учреждений. Продажа предлагает уникальную возможность владеть частицей Марса, не покидая Землю.

"NWA 16788 покрыт красновато-коричневой плавленой корой, что придает ему безошибочный марсианский оттенок. На поверхности метеорита также видны "регмаглипты" или поверхностные углубления, образованные вследствие фрикционного нагревания при быстром спуске сквозь земную атмосферу", – поясняется в листинге Sotheby's. "NWA 16788 демонстрирует минимальное земное выветривание, что свидетельствует о том, что его физический и химический состав не изменился с момента его прибытия в пустыню Сахара. Другими словами, NWA 16788, вероятно, является относительно новым объектом на Земле, поскольку недавно он упал с космоса".

Для некоторых тот факт, что метеорит продается, а не передается науке, вызывает беспокойство.

"Было бы жаль, если бы оно исчезло в хранилище какого-нибудь олигарха. Оно должно быть в музее, где его можно изучать, где им могут наслаждаться дети, семьи и широкая общественность", – сказал CNN в среду Стив Бруссатт, профессор палеонтологии и эволюции Эдинбургского университета Шотландии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что к Земле на большой скорости приближается межзвездный объект.