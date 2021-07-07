В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото)

В возрасте 44 лет трагически погиб известный российский ученый, профессор РАН, доктор биологических наук, потомственный генетик и заведующий собственной лабораторией геногеографии Олег Балановский. Об этом сообщила коллега ученого Светлана Боринская, а также сайт Института общей генетики им. Н. Вавилова РАН.

Олег Балановский трагически погиб, спасая детей, фото из открытых источников





По словам Светланы Боринской, Олег Балановской спасал детей во время купания на реке. Это ему удалось, но самому доплыть до берега у ученого уже не получилось. Российские СМИ дополняют информацию, что мужчина отдыхал на даче в Костромской области. А в местной реке дети ученого слишком далеко заплыли и не могли вернуться самостоятельно. Детей Олегу Павловичу удалось спасти ценой собственной жизни.

Олег Балановский был самым известным генетиком современности на просторах экс-СССР. Он был сыном генетика Елены Балановской. В своих трудах и экспедициях, работе в лаборатории он исследовал генетику многих больших и малых народов СНГ, включая украинцев. Ученый подготовил несколько монографий по генофонду европейцев, жителей Кавказа и Центральной Азии, опубликовал около 100 научных статей в ведущих научно-популярных журналах. На сайте Олега Балановского "Лаборатория геногеографии "Генофонд.ру" есть отдельное исследование посвященное этническим украинцам, с которым можно познакомиться тут и тут. Также с видеолекциями ученого можно "повстречаться" и на Ютубе. Ученый проводил полное секвестирование генома по Y-хромосоме, составлял атласы и карты распространения отцовских и материнских гаплогрупп ДНК, исследовал связь фамилии и происхождения человека с его генотипом.

Приведенные ниже карты сравнения генофонда украинцев с соседними народами и генетических расстояний между ними составлены в лаборатории Олега Балановского.













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