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В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото)

После смерти ученый оставил богатое наследие в направлении этнической генетики и геногеографии

сегодня, 18:53
Автор:

Андрей Ройко

В возрасте 44 лет трагически погиб известный российский ученый, профессор РАН, доктор биологических наук, потомственный генетик и заведующий собственной лабораторией геногеографии Олег Балановский. Об этом сообщила коллега ученого Светлана Боринская, а также сайт Института общей генетики им. Н. Вавилова РАН.

В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото)

Олег Балановский трагически погиб, спасая детей, фото из открытых источников

В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото) - фото 2

По словам Светланы Боринской, Олег Балановской  спасал детей во время купания на реке. Это ему удалось, но самому доплыть до берега у ученого уже не получилось. Российские СМИ дополняют информацию, что мужчина отдыхал на даче в Костромской области. А в местной реке дети ученого слишком далеко заплыли и не могли вернуться самостоятельно. Детей Олегу Павловичу удалось спасти ценой собственной жизни. 

Олег Балановский был самым известным генетиком современности на просторах экс-СССР. Он был сыном генетика Елены Балановской. В своих трудах и экспедициях, работе в лаборатории он исследовал генетику многих больших и малых народов СНГ, включая украинцев.  Ученый подготовил несколько монографий по генофонду европейцев, жителей Кавказа и Центральной Азии, опубликовал около 100 научных статей в ведущих научно-популярных журналах. На сайте Олега Балановского "Лаборатория геногеографии "Генофонд.ру" есть отдельное исследование посвященное этническим украинцам, с которым можно познакомиться тут и тут. Также с видеолекциями ученого можно "повстречаться" и на Ютубе. Ученый проводил полное секвестирование генома по Y-хромосоме, составлял атласы и карты распространения отцовских и материнских гаплогрупп ДНК, исследовал связь фамилии и происхождения человека с его генотипом.

Приведенные ниже карты сравнения генофонда украинцев с соседними народами и генетических расстояний между ними составлены в лаборатории Олега Балановского. 

В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото) - фото 3

В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото) - фото 4

В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото) - фото 5

В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото) - фото 6

В России спасая детей погиб ученый-генетик, исследовавший генофонд украинцев (фото) - фото 7



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Источник: comments.ua
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