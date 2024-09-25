Новое пространство в Риме будет центром для украинской общины. Украинцы, проживающие в Италии, в этом заведении смогут общаться, участвовать в различных мероприятиях и программах и укреплять связи с Родиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Школа для украинцев в Италии. Фото: Минреинтеграции

При украинском доме будет работать школа для детей. Учеба будет проводиться по стандартам программы "Новая украинская школа". Школьная программа разработана с учетом особенностей и специфики обучения за границей.

Посещая заведение, дети смогут углублять знания украинского языка, народоведения, а также посещать различные факультативные занятия. В частности, кружки на украинском языке: театр, танцы, пение, народное творчество, бандура, фортепиано, школьные концерты и представления.

Заведение работает по адресу: Roma, via Nino Bixio n. 83–85 (IC Daniele Manin). Для уточнения информации можно позвонить по телефону: 3485176520.

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В Киеве школьники получили учебники с изображением русских военных

В одной из школ Киева десятиклассники получили учебники по "Защите Отечества", где опубликовано фото российских оккупантов. Об этом сообщается в сюжете 5 канала, передает портал "Комментарии".

Так, школьники заметили, что на фото в учебнике изображены двое военных в экипировке, похожей на враждебное, а также снайперской винтовкой российского производства. Если проверить изображение через интернет, то поиск ведет на российские сайты, где пишут о вражеской экипировке "Ратник" и автомате АК.

В сюжете военнослужащий ВСУ Алексей Годзилла Годзенко объяснил, что на фотографии все указывает на то, что это оружие врага. В частности, бронежилет штурмовой 6Б43, каска 6Б47 – это элементы комплекта "Ратник". Также автомат АК 107-й модели, которых раньше в Украине не было. Кроме того, Алексей отмечает, что у мужчины сзади в руках российская винтовка "Орсис" Т 5000, изготовленная в Москве.