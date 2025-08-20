Учебный год в Украине начнется 1 сентября 2025 и продлится до 30 июня 2026 года. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на соответствующее решение Кабмина.

В Раде сообщили, сколько продлится учебный год и в каком формате

В документе говорится, что областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями школ будут решать формат и условия начала обучения в зависимости от ситуации в каждом регионе.

То есть учебный год стартует для всех, но где именно дети сядут за парты – в школе или онлайн – зависит от уровня безопасности.

