Главная Новости Общество Наука и образование В Раде сообщили, сколько продлится учебный год и в каком формате
НОВОСТИ

В Раде сообщили, сколько продлится учебный год и в каком формате

Новый учебный год в Украине продлится дольше, чем раньше

20 августа 2025, 19:01
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Учебный год в Украине начнется 1 сентября 2025 и продлится до 30 июня 2026 года. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на соответствующее решение Кабмина.

В документе говорится, что областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями школ будут решать формат и условия начала обучения в зависимости от ситуации в каждом регионе.

То есть учебный год стартует для всех, но где именно дети сядут за парты – в школе или онлайн – зависит от уровня безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 90% оказавшихся за рубежом молодых людей вряд ли вернутся в Украину. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

"С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они поедут в Европу. И то, что сейчас девушки здесь будут получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать", — подчеркивает глава ОМП. Возвращение оказавшихся за границей будет зависеть от развития экономики, от состояния событий на фронте, считает Воскобойник.

Также "Комментарии" писали, что количество больных корью в Украине за последний год стремительно возросло. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве, с начала 2025 года уже зарегистрировано почти 1200 случаев инфекции, из них около 900 — среди детей. Для сравнения, в прошлом году таких случаев было около 70.                                                                            



