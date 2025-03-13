В Раде предложили запретить русский язык в школах на переменах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13072, предлагающий внесение изменений в ряд законов по использованию языка в образовательном процессе. Документ предусматривает полный запрет на использование русского языка в школах, включая общение на перерывах.

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Ознакомиться с текстом законопроекта можно на официальном сайте парламента.

Авторами инициативы выступили 26 народных депутатов, среди которых Александр Корниенко, Наталья Пипа, Владимир Вятрович, София Федина, Никита Потураев и Марьяна Безуглая. В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.

В пояснительной записке отмечается, что согласно Закону Украины "Об образовании" языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Однако действующая редакция закона не регулирует использование языка участниками образовательного процесса вне формальных занятий — на сменах, в учительских, на территории школы после уроков и других подобных ситуациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские СМИ, телеграм-каналы, боты в соцсети Х и YouTube, а также на платформе Reddit распространяют видео с логотипом украинского детского телеканала "ПлюсПлюс". В анимационном ролике мальчик в одежде с украинской символикой, услышав, как его сестра слушает русскую песню, тянет руку к телефону, чтобы якобы донести на нее правоохранительным органам. Далее, на экране появляется номер горячей линии Службы безопасности Украины.

В сообщениях к этому видео пропагандисты утверждают, что в Украине распространяют телерекламу, направленную на детскую аудиторию, которая учит "доносить" на членов собственной семьи, если те слушают песни на русском языке. Фактчекеры "Укринформа" отмечают, что это фейк. Такой ролик никогда не транслировался ни на телеканале "ПлюсПлюс", ни в других украинских СМИ.