В популярном украинском университете открыли факультет TikTok

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Хмільовська Інна
Известный ректор КНУКиИ Михаил Поплавский на торжественном открытии нового факультета выступил с неожиданным анонсом. Украинский тиктокер Михаил Поплавский представил в КНУКиИ "впервые в Украине и в мире" суперсовременный факультет. Подобную образовательную программу в Украине и в мире запускают впервые. Об этом сообщает сам ректор университета Михаил Поплавский на своей странице в instagram.
Михаил Поплавский. Фото instagram.com/poplavskiy_michail/
Поплавский хочет украинизировать ТikТоk, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь.
Руководителем проекта стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Выступая перед студентами, она обратила внимание на чрезвычайную востребованность нового образовательного направления.
Пользователи в сети обрадовались такому нововведению и засыпали Поплавского комплиментами и благодарностями.
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Недавно "Комментарии" информировали, что самый поющий ректор Украины, экс-нардеп, бизнесмен Михаил Поплавский похвастался, что у него есть возлюбленная, с которой он чувствует себя счастливым.
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