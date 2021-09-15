В популярном украинском университете открыли факультет TikTok

Известный ректор КНУКиИ Михаил Поплавский на торжественном открытии нового факультета выступил с неожиданным анонсом. Украинский тиктокер Михаил Поплавский представил в КНУКиИ "впервые в Украине и в мире" суперсовременный факультет. Подобную образовательную программу в Украине и в мире запускают впервые. Об этом сообщает сам ректор университета Михаил Поплавский на своей странице в instagram.

Михаил Поплавский. Фото instagram.com/poplavskiy_michail/

Поплавский хочет украинизировать ТikТоk, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь.

"Украинизировать ТikТоk и повести за собой молодых, креативных, амбициозных и перспективных — тех, которые будут творить новейшую историю Украины. Я хочу, чтобы вы все популяризовали украинский TIkTok на весь мир!" — отметил он.

Руководителем проекта стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Выступая перед студентами, она обратила внимание на чрезвычайную востребованность нового образовательного направления.

" Впервые в Украине и мире, мы открываем Факультет ТикТок в Университете культуры! Сегодня TikTok — это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодежи!", — добавил Поплавский.

Пользователи в сети обрадовались такому нововведению и засыпали Поплавского комплиментами и благодарностями.





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Недавно "Комментарии" информировали, что самый поющий ректор Украины, экс-нардеп, бизнесмен Михаил Поплавский похвастался, что у него есть возлюбленная, с которой он чувствует себя счастливым.

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