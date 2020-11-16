В МОН высказались о 12-летней школе и походе в 1 класс с 5 лет

Министерство образования и науки Украины будет ориентироваться на интересы детей в вопросе организации 12-летнего обучения в украинских школах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в. и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам главы МОН, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, поэтому и в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы.

"Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Но обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", — сообщил Шкарлет.

Отмечается, что в некоторых странах дети начинают обучение с пяти лет, как, например, в США, Великобритании, Нидерландах. В МОН настроены на плодотворное и небыстрое обсуждение и обещают учесть особенности украинской школы.

Как сообщалось, МОН отреагировал на слухи в Сети о двойных зимних каникулах и сообщил, сколько будут отдыхать украинские школьники в этом году.

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