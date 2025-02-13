В МОН ввели изменения для выпускников: что теперь ждет молодежь по окончании школы

Министерство образования и науки Украины официально отменило награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Соответствующий приказ № 1771 от 20 декабря 2024 вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции Украины 6 января 2025 года.

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Основные изменения, предусмотренные приказом:

1. Отмена Положение о награждении медалями: Приказ №1771 официально отменяет порядок награждения золотыми и серебряными медалями. Это означает, что школы больше не будут руководствоваться Положением о медалях при определении выпускников, достигших высоких результатов в обучении.

2. Введение новой формулировки в документах об образовании: В свидетельствах о получении полного общего среднего образования больше не будут указываться золотые и серебряные медали. Вводится новая формулировка – "с отличием". Таким образом, выпускники, продемонстрировавшие высокие академические результаты, будут получать свидетельство о получении полного общего среднего образования с соответствующей отметкой.

3. Изменения в приказах о выдаче документов об образовании: Приказ № 1771 также предусматривает изменения в документах, регулирующих заказ, выдачу и учет свидетельств об образовании. В частности, изменения внесены в приказ МОН № 1109 от 16 октября 2018 "О некоторых вопросах документов об общем среднем образовании" и приказ № 811 от 10 декабря 2003 "О порядке заказа документов об образовании".

4. Технические изменения в документах об образовании: Из Технических описаний документов об образовании, производимых на основе фотокомпьютерных технологий, исключен раздел IV, ранее содержавший требования по указанию награждения выпускников медалями. В связи с этим дальнейшая нумерация разделов изменилась.

Что это означает для выпускников?

Отмена медалей не означает отказ от успешных выпускников. Вместо этого вводится более унифицированный подход, когда выпускники, ранее получавшие золотые или серебряные медали, теперь будут получать свидетельство с отличием. Это упрощает систему и согласовывает ее с международными стандартами образования.

Таким образом, документальное подтверждение отличных учебных достижений выпускников сохранено, но без разделения на золотую и серебряную медали. Теперь главный критерий – сам факт отличия, без дифференциации по уровням награждения.

Отмена школьных золотых и серебряных медалей – это шаг к более упрощенной и понятной системе оценки достижений выпускников. Отныне свидетельства о среднем образовании с отличием станут единственным документом, подтверждающим высокий уровень знаний учащегося, без привязки к конкретным видам медалей. Министерство образования и науки Украины продолжает усовершенствовать систему оценки и выдачи документов, ориентируясь на современные европейские стандарты.

Отметим, что бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в прошлом году государство потратило 1,8 миллиона гривен на закупку 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен на закупку 20,6 тысячи медалей для поздравления выпускников.