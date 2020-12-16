kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

20642.09

ETH/USD

621.86

LTC/USD

89.09

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.13

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В МОН рассказали о новых правилах карантина для школ, которые начнут действовать с 19 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

В МОН рассказали о новых правилах карантина для школ, которые начнут действовать с 19 декабря

С новой недели к действующим правилам карантина для учебных заведений добавляется еще три

сегодня, 19:07
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине с грядущей недели, а именно с 19 декабря, меняются правила карантина. Новые карантинные ограничения, в частности, определены и для учебных заведений. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины сегодня, 16 декабря.

В МОН рассказали о новых правилах карантина для школ, которые начнут действовать с 19 декабря

Фото из открытых источников

Так, на период действия карантина с 19 декабря для школ и университетов вводят следующие запреты:

— посещение учебных заведений соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

— посещение учебных заведений, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

— проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей.

Напомним, во время январского локдауна — с 8 по 24 января — школы и университеты в Украине будут учиться дистанционно. По желанию учебное заведение сможет в этот период объявить каникулы. Активно будет функционировать платформа "Всеукраинская школа онлайн". "Комментарии" подробнее узнали, как Минобразования планирует организовать обучение во время локдауна.

Ранее сообщалось, от какой еды придется отказаться украинским школьникам с нового года. Так, с 1 января 2021 в школах Украины начнет действовать новый Санитарный регламент, который предусматривает ряд требований к питанию школьников. В частности, новые санитарные правила определяют перечень продуктов питания, которые запрещено продавать в школьных буфетах или автоматах в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/589347414425174/posts/4174021539291059/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ