В МОН рассказали о новых правилах карантина для школ, которые начнут действовать с 19 декабря

В Украине с грядущей недели, а именно с 19 декабря, меняются правила карантина. Новые карантинные ограничения, в частности, определены и для учебных заведений. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины сегодня, 16 декабря.

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Так, на период действия карантина с 19 декабря для школ и университетов вводят следующие запреты:

— посещение учебных заведений соискателями образования группами более чем 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

— посещение учебных заведений, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

— проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей.

Напомним, во время январского локдауна — с 8 по 24 января — школы и университеты в Украине будут учиться дистанционно. По желанию учебное заведение сможет в этот период объявить каникулы. Активно будет функционировать платформа "Всеукраинская школа онлайн". "Комментарии" подробнее узнали, как Минобразования планирует организовать обучение во время локдауна.

Ранее сообщалось, от какой еды придется отказаться украинским школьникам с нового года. Так, с 1 января 2021 в школах Украины начнет действовать новый Санитарный регламент, который предусматривает ряд требований к питанию школьников. В частности, новые санитарные правила определяют перечень продуктов питания, которые запрещено продавать в школьных буфетах или автоматах в Украине.

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