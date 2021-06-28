В Китае обнаружили череп «человека-дракона» (ФОТО)

В руки китайских исследователей попал огромный человеческий череп, который был спрятан на дне колодца около 90 лет. Эта удивительная находка заставила ученых пересмотреть историю эволюции.

Ученые нашли череп другого вида человека / Фото: insider.com, bbci.co.uk

Отмечается, что череп, который, вероятнее всего, принадлежит совершенно новому виду человека, был найден на северо-востоке страны в 1933 году, но к ученым он попал только сейчас.

Этот массивный череп попал в руки мужчины во время строительства моста в городе Харбин, когда он находился под японской оккупацией. Чтобы находка не попала к захватчикам, мужчина тайно вывез череп и спрятал его на дне колодца, а о своей находке он сообщил лишь перед смертью своим родственникам. Таким образом спустя 90 лет череп "человека-дракона" оказался у китайских специалистов.

В сообщении говорится, что череп хорошо сохранился и по размеру он больше, чем у Homo sapiens и других человеческих видов. Он может указывать на ранее неизвестную родственную группу, более тесно связанную с современными людьми, чем с неандертальцами.

Профессор из Британии Крис Стрингер назвал эту находку одной из самых важных в истории за последние полвека.

Напомним, ученые провели исследование найденного образца человеческого черепа и выяснили, что он принадлежал древнейшему человеку нашего вида за пределами Африки. Эксперты провели датирование образца уран-свинцовым методом, определив его возраст в 210 тысяч лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время расчистки одного из многоэтажных домов в городе Чунцин, расположенном на юго-западе Китая, рабочие наткнулись на невероятную находку — огромную статую Будды.





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