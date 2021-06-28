logo
Русский Українська

BTC/USD

35122.36

ETH/USD

2046.96

LTC/USD

133.58

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В Китае обнаружили череп «человека-дракона» (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае обнаружили череп «человека-дракона» (ФОТО)

Исследователи из Китая нашли древний череп, который, возможно, принадлежал совершенно новому виду человека

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В руки китайских исследователей попал огромный человеческий череп, который был спрятан на дне колодца около 90 лет. Эта удивительная находка заставила ученых пересмотреть историю эволюции. 

В Китае обнаружили череп «человека-дракона» (ФОТО)

Ученые нашли череп другого вида человека / Фото: insider.com, bbci.co.uk

Отмечается, что череп, который, вероятнее всего, принадлежит совершенно новому виду человека, был найден на северо-востоке страны в 1933 году, но к ученым он попал только сейчас.

Этот массивный череп попал в руки мужчины во время строительства моста в городе Харбин, когда он находился под японской оккупацией. Чтобы находка не попала к захватчикам, мужчина тайно вывез череп и спрятал его на дне колодца, а о своей находке он сообщил лишь перед смертью своим родственникам. Таким образом спустя 90 лет череп "человека-дракона" оказался у китайских специалистов.

В сообщении говорится, что череп хорошо сохранился и по размеру он больше, чем у Homo sapiens и других человеческих видов. Он может указывать на ранее неизвестную родственную группу, более тесно связанную с современными людьми, чем с неандертальцами.

Профессор из Британии Крис Стрингер назвал эту находку одной из самых важных в истории за последние полвека. 

В Китае обнаружили череп «человека-дракона» (ФОТО) - фото 2
В Китае обнаружили череп «человека-дракона» (ФОТО) - фото 3

Напомним, ученые провели исследование найденного образца человеческого черепа и выяснили, что он принадлежал древнейшему человеку нашего вида за пределами Африки. Эксперты провели датирование образца уран-свинцовым методом, определив его возраст в 210 тысяч лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время расчистки одного из многоэтажных домов в городе Чунцин, расположенном на юго-западе Китая, рабочие наткнулись на невероятную находку — огромную статую Будды.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(21)00056-4
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ