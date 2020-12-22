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В какой день рождаются самые везучие люди: ответ астролога

Особенно повезло людям, рожденным в период смены времен года

сегодня, 20:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Астрологи давно говорят о том, что дата рождения человека влияет на его дальнейшую судьбу. Некоторым людям везет по жизни больше, чем другим, но по словам экспертов, это не их заслуга, а той данности, с которой они родились.

В какой день рождаются самые везучие люди: ответ астролога

в какие даты рождаются везучие люди (фото из открытых источников)

Астропсихоаналитик Любовь Калиновская рассказала, что за развитие, стремление к успеху, индивидуальность и волю к жизни в гороскопе отвечает Солнце, оно и определяет, насколько удачно сложится жизнь человека.

По словам астролога, солнце — это мощная сила, дух и энергия, которая особенно заряжена в периоды смены времен года — равноденствия (когда Солнце достигает максимально высокой и низкой точки на небе). Люди, рожденные в это время, обладает сильной энергией, поэтому они чаще всего достигают успеха, они сильны и притягательны. 

Любовь Калиновская привела пример, что в помещение могут зайти двое одинаковых мужчин, одинаково одеты и с одинаковыми манерами поведения. Но на одного сразу же обратят внимание, а другого и не заметят. И по словам эксперта, это как раз и связано с врожденной космической энергией, которая проявляется в харизме. 

Стоит отметить, что весеннее солнцестояние припадает на 20, 21 марта, летнее — 21, 22 июня, осеннее — 22, 23 сентября и зимнее — 21, 22 декабря. Еще у Солнца есть определенные градусы зодиака, которые называются королевскими, то есть обладают мощной положительной энергией.

Астролог отметила, что везунчиками можно считать людей, которые родились 6,7,9 и 10 апреля, потому что у них есть все предпосылки для того, чтобы реализовать свои мечты и цели. Также удача благосклонна к людям, которые появились на свет 29-30 мая, 17 сентября и в ночь с 31 декабря на 1 января -  у них есть стремление к реализации и желание заявить о своей личности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астролог спрогнозировал, когда пандемия в Украине пойдет на спад.


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Источник: https://www.wday.ru/astrology/astrolog-nazvala-den-v-kotoryi-rodilis-samye-udachlivye-lyudi/
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