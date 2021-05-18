В Австралии исследовали череп неизвестной рептилии (Фото)

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Кириєнко Анна
Недавно ученые открыли новый неизвестный человечеству вид рептилий. Сделали это благодаря найденному в Австралии черепу крокодила. Об этом сообщили в BBC.
В Австралии исследовали останки монстра которому восемь миллионов лет. Фото: bbc.com
Череп нашли еще в 2009 году в богатой останками ископаемых животных местности Алкута, примерно в 200 км от города Алис-Спрингс. В сообщении отмечается, что находке восемь миллионов лет.
Считается, что череп принадлежит крокодилу одного из известных видов рода Baru.
Доктор Адам Йейтс, старший куратор отдела геологии и палеонтологии музея и художественной галереи Северной Территории, заявил, что череп с Алкуты — лучшая сохраненная часть крокодила рода Baru из найденных до сих пор.
Находке еще нужно дать имя. Ожидается, что это будет сделано в 2022 году.
Напомним, что ранее в Риу-Гранди-ду-Сул — самом южном штате Бразилии, археологи обнаружили окаменелости динозавра, населявшего планету 230 млн лет назад. Ученым даже удалось воссоздать его образ.
Археологи нашли левую бедренную кость "монстра", которая по оценке достигает 19 см в длину. А также ученые обнаружили останки других животных, на которых охотился этот вид динозавра. Оказалось, что это еритровенатор — первый плотоядный динозавр, который принадлежит к роду хищников, таких как тираннозавр и велоцираптор. Однако, он населял планету примерно на 150 млн лет раньше них. Подробнее читайте здесь.
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