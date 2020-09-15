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Главная Новости Общество наука и обучение В 2021 году математика станет неотъемлемым предметом для сдачи ВНО
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В 2021 году математика станет неотъемлемым предметом для сдачи ВНО

Раньше выпускники могли выбрать между математикой и другим более любимым предметом

сегодня, 02:41
Автор:

Екатерина Белоброва

Выпускники украинских школ в обязательном порядке будут сдавать экзамен по математике в рамках Государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает издание "Левый берег", ссылаясь на руководителя Центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко.

В 2021 году математика станет неотъемлемым предметом для сдачи ВНО

Так, педагог подчеркнула, что ранее выпускники имели возможность выбирать между математикой и историей Украины.

"Государственная итоговая аттестация с 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение. Напоминаю, раньше можно было выбирать из математики или истории Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор", - рассказала Вакуленко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская система ВНО оказалась неподготовленной к режиму онлайн в условиях карантина.

"Я как директор Департамента внутренней политики и коммуникации УИП уверена: отвечать должны мои коллеги – руководители департаментов коммуникации, которые не смогли наладить соответствующий диалог. Или же руководители, которые не спустили им вовремя нужные ЦУ, – подчеркивает эксперт. – Но не специалисты, "работники среднего звена", на которых обычно ложится вся ответственность. Напомню, что людям элементарно не рассказали, что будет определенный промежуток времени, чтобы загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе, а также занести свои ответы в сервис определения результатов. Лишь после массовой паники и огромного количества потраченных нервов появилась информация, что всё это можно сделать до шести вечера 19 июня".


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