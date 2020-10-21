Украинские IT-технологии для работы в полях: в Виннице разрабатывают работа для сбора ягод

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Дмитрий Симоненко
Винницкая
компания по созданию высоких ІТ-технологий Winstar Technology анонсировала в скором будущем
запуск робота украинского производства Soil Bot для сбора ягод в поле. Об этом
сообщает интернет-ресурс Ageek.
Фото: Winstar Technology
Известно,
что инженеры уже создали и протестировали прототип робота. Для создания
устройства использовались технологии компьютерного зрения и алгоритмы
искусственного интеллекта. Именно это в будущем даст возможность точного
выполнения операций, идентификацию и определение спелости ягод.
Основа
робота состоит из платформы на колесах. Питание устройства будет происходить
через солнечные батареи. Для сбора разнообразных видов ягод будут
использоваться разные манипуляторы и камеры.
Создатели
робота убеждают, что рабочая версия будет готова к концу 2021 года. В будущем
перед ними стоит задача по поиску инвесторов в массовое производство устройства. Но
представители Winstar Technology уверены, что Украинский Soil Bot привлечет
внимание ягодных ферм из Польши, Норвегии, Нидерландов и других стран ведущих
производителей ягод в Европе.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что американская компания представила уникальную модель робота-дельфина.
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