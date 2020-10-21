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Украинские IT-технологии для работы в полях: в Виннице разрабатывают работа для сбора ягод

Создатели робота убеждают, что рабочая версия будет готова к концу 2021 года

сегодня, 18:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

Винницкая компания по созданию высоких ІТ-технологий Winstar Technology анонсировала в скором будущем запуск робота украинского производства Soil Bot для сбора ягод в поле. Об этом сообщает интернет-ресурс Ageek.

Украинские IT-технологии для работы в полях: в Виннице разрабатывают работа для сбора ягод

Фото: Winstar Technology

Известно, что инженеры уже создали и протестировали прототип робота. Для создания устройства использовались технологии компьютерного зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. Именно это в будущем даст возможность точного выполнения операций, идентификацию и определение спелости ягод.

Основа робота состоит из платформы на колесах. Питание устройства будет происходить через солнечные батареи. Для сбора разнообразных видов ягод будут использоваться разные манипуляторы и камеры.

Создатели робота убеждают, что рабочая версия будет готова к концу 2021 года. В будущем перед ними стоит задача по поиску инвесторов в массовое производство устройства. Но представители Winstar Technology уверены, что Украинский Soil Bot привлечет внимание ягодных ферм из Польши, Норвегии, Нидерландов и других стран ведущих производителей ягод в Европе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что американская компания представила уникальную модель робота-дельфина.


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