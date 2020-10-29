Ученый рассказал, где у человека находится душа

Научного пояснения понятию "души" не существует, есть только религиозное и философское. Считается, что это субстанция, в котором выражена сущность и личность человека, дающая начало и обусловливающая его жизнь. Но ученые продолжают исследования на эту тему, и нейрофизиолог Джонджо Макфадден выдвинул интересную теорию, касающуюся "месторасположения" человеческой души. Об этом сообщает Neuroscience of Consciousness.

EAST NEWS

Профессор молекулярной генетики считает, что сознание человека формируют электромагнитные поля, которые возникают в мозге. Они несут всю "разумную" информацию, сопутствующую мыслям и чувствам. Иными словами, наше сознание — это опыт нервных клеток, подключенных к самогенерирующемуся электромагнитному полю мозга.

В самом деле, поле – субстанция во всех смыслах нематериальная, но вполне реальная. Ее нельзя пощупать, попробовать на вкус и узнать ее запах, но она существует. Ученый рассуждает, что если даже электромагнитное поле, которое генерирует мозг и можно выключить, уничтожив его источник, то не факт, что оно исчезнет без следа, а не загрузиться в какое-то хранилище — энергоинформационное поле Вселенной.

Согласно теории нейрофизиолога, наша душа находится в мозге, там, где и подсознание. Они в электромагнитном поле, которое у каждого человека свое, особенное.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые создали биочип для изучения мозга.

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