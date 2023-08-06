Ученые заявили, что обнаружили новый вид человека: какие у него особенности

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Slava Kot
Череп возможного нового вида человека
Группа ученых из Китайской академии наук совместно с учеными других исследовательских учреждений КНР нашла доказательства существования нового, ранее неизвестного вида человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Phys.org.
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Исследователи проанализировали окаменевшие останки, в частности челюстную кость, части черепа и кости ног гоминина, жившего около 300 тыс. лет назад. Результаты работы были опубликованы в научном издании Journal of Human Evolution.
Ученые обнаружили уникальные особенности челюстной кости, она имела треугольный нижний край и уникальный изгиб. Некоторые характеристики напоминают Homo erectus, но другие указывают на признаки современного человека. Таким образом, команда исследователей указывает на гибридные характеристики современного человека и древнего гоминида.
Однако ученые указывают, что на территории Восточной Азии раньше никогда не выявляли признаков сочетания человека современного и древних гоминидов в возрасте около 300 тыс. лет. Исследователи в своей работе пытались определить вид найденных останков и пришли к выводу, что он не принадлежит Денисовскому человеку и не является представителем Homo erectus. По всем признакам, это третья линия людей, которая ближе к Homo sapiens и, возможно, имела эволюционные связи с гоминидами в плейстоцене, на что указывают общие характеристики.
Также "Комментарии" писали об ученых, как воспроизвели лицо фараона Тутанхамона, правившего Египтом 3 тыс. лет назад.
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