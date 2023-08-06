Ученые заявили, что обнаружили новый вид человека: какие у него особенности

Череп возможного нового вида человека

Группа ученых из Китайской академии наук совместно с учеными других исследовательских учреждений КНР нашла доказательства существования нового, ранее неизвестного вида человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Phys.org.

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Исследователи проанализировали окаменевшие останки, в частности челюстную кость, части черепа и кости ног гоминина, жившего около 300 тыс. лет назад. Результаты работы были опубликованы в научном издании Journal of Human Evolution.

Ученые обнаружили уникальные особенности челюстной кости, она имела треугольный нижний край и уникальный изгиб. Некоторые характеристики напоминают Homo erectus, но другие указывают на признаки современного человека. Таким образом, команда исследователей указывает на гибридные характеристики современного человека и древнего гоминида.

Однако ученые указывают, что на территории Восточной Азии раньше никогда не выявляли признаков сочетания человека современного и древних гоминидов в возрасте около 300 тыс. лет. Исследователи в своей работе пытались определить вид найденных останков и пришли к выводу, что он не принадлежит Денисовскому человеку и не является представителем Homo erectus. По всем признакам, это третья линия людей, которая ближе к Homo sapiens и, возможно, имела эволюционные связи с гоминидами в плейстоцене, на что указывают общие характеристики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые из черепа воспроизвели лицо мужчины, жившего 35 тыс. лет назад.

Также "Комментарии" писали об ученых, как воспроизвели лицо фараона Тутанхамона, правившего Египтом 3 тыс. лет назад.