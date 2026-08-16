Ученые завели OnlyFans с сурками и заработали тысячи долларов: что там публикуют

Американские ученые нашли необычный способ собрать средства на многолетнее исследование сурков. Они создали страницу на платформе OnlyFans. Однако вместо контента для взрослых там публикуют фото и видео пушистых грызунов, а пользователи могут поддержать исследователей добровольными взносами.

Ученые запустили OnlyFans для исследования сурков. Фото из открытых источников

Проект под названием OnlyMarms запустила команда биологической лаборатории Rocky Mountain, связанной с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Ученые десятилетиями исследуют желтобрюшных сурков в Колорадо, а сама программа стартовала еще в 1962 году.

Однако в прошлом году проект столкнулся с финансовыми затруднениями после сокращения федерального финансирования. По словам исследователей, часть грантов была упразднена администрацией президента США Дональда Трампа. Так что команда решила обратиться к общественности.

На странице OnlyMarms каждый день появляются видео с дикими сурками: животные выходят из нор, ищут пищу, взаимодействуют между собой и готовятся к зимней спячке.

"Это будет контент категории G, и мы не собираемся придавать этому сексуальную окраску. Мы просто хотим получить удовольствие от того, что делимся этим", — пояснил профессор Дэниел Блумштейн.

Необычная кампания уже оказалась успешной. Страница собрала более 5000 долларов, из которых после комиссии OnlyFans около 4000 долларов должна получить лабораторию.

Ученые создали OnlyFans с сурками

Проект также используется для популяризации науки. Студентка Эмили Ренки, занимающаяся страницей, отмечает, что забавные видео позволяют показывать поведение животных и объяснять его широкой аудитории.

OnlyFans стал не единственной необычной инициативой исследователей. Ученые также выпустили крафтовое пиво Marmot Tears IPA, а в августе планируют провести "Неделю толстых сурков" по аналогии с популярным американским Fat Bear Week, который проводится для медведей. Вместе с тем, команда продолжает искать традиционное финансирование для наблюдения за сурками.

Ранее портал "Комментарии" писали, что звезда "Гарри Поттера" заработала на OnlyFans больше, чем в кино.

Также "Комментарии" сообщал, что Путин охотится за молодыми моделями OnlyFans в России.