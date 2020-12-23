Ученые выяснили, сколько лиц может запомнить человек

Ученые провели интересный эксперимент, чтобы выяснить новые возможности нашей памяти и понять, сколько в среднем лиц может запомнить человек.

сколько лиц может помнить человек (фото из открытых источников)

Исследователи объяснили, что на протяжении долгих лет люди жили в малых социальных группах, которые насчитывали до 200 индивидуумов. Но в последние столетия образ жизни человека сильно поменялся и резкое увеличение плотности населения, круга общения, подразумевает изменения в нашей способности распознавать людей, которых мы знаем и тех, кого не знаем.

Психолог Роб Дженкинс провел исследование, в котором приняло участие 25 человек. Он попросил их составить список людей, лица которых они помнят. В течение одного часа добровольцы вспоминали всех знакомых людей, а также лица знаменитостей, политиков, исполнителей, бизнесменов и т. д. Скорость пополнения списка запомненных лиц в процессе исследования быстро сокращалась. Психолог нанес на график зависимость их количества от времени и экстраполировали ее до точки, где вспоминание должно остановиться. Таким образом он оценил общее количество лиц, которое может запомнить в средним человек.

Далее психолог вместе со своей командой решил узнать, сколько лиц участники знают на самом деле, но не вспоминают без помощи. Для этого они показывали добровольцам около 4000 фотографии известных людей.

Совместив информацию обоих экспериментов, ученые пришли к выводу, что человек в среднем помнит около 5000 лиц, хотя в рамках их эксперимента разброс чисел был достаточно велик: от 1000 до 10 000.

В этом эксперименте есть погрешности, ведь практически все основывалось на честности участников эксперимента. Но авторы считают, что эти результаты могут быть полезны и помогут в дальнейших исследованиях, которые будут касаться возможностей нашей памяти.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как улучшить свою память.

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