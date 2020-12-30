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Ученые выяснили, от чего зависят сюжеты наших снов

Сны, которые люди видели поздней ночью оказалась более красочными, метафоричными и эмоциональными

сегодня, 17:10
Автор:

Елизавета Черных

Наверняка многие задумывались над тем, от чего зависят сюжеты наших сновидений. В какую-то ночь мы сладко спим и хотим, чтобы сон стал реальностью, а в какую-то просыпаемся в холодном поту от кошмаров, которые предстали в нашей голове среди ночи.

Ученые выяснили, от чего зависят сюжеты наших снов

ФОТО: Из открытых источников

Ученым из Великобритании удалось выяснить, от чего зависят сюжеты наших снов. Для этого специалисты провели эксперимент, к которому задействовали 68 студентов из двух британских вузов, средний возраст которых составлял 25 лет.

На протяжении двух дней участники должны были просыпаться каждые два часа и записывать свои сны на диктофон. После пробуждения студенты должны были прослушать записи и оценить по девятибалльной шкале интенсивность, эмоциональность и странность сюжета сновидений.

Ученые разделили сны участников на две группы: сны ранней ночи, которые видят люди в первые четыре часа и сны поздней ночи — те, которые снять на протяжении последних часов. 

В ходе эксперимента оказалось, что сны, которые люди видели поздней ночью оказалась более красочными, метафоричными и эмоциональными.  А вот сны, которые снились студентам ближе к пробуждению, были связаны с их прошлым.

Благодаря полученным результатам специалисты пришли к выводу, что сюжет сновидений человека становится более причудливым с увеличением времени, которое человек проводит во сне.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" рассказывало о трех позах сна, которые могут навредить здоровью.  Изменение своей привычной позы может не только помочь улучшить качество вашего отдыха, но и предотвратить другие проблемы со здоровьем, такие как боли в мышцах.



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Источник: https://lux.fm/vcheni-nareshti-poyasnili-vid-chogo-zalezhat-syuzheti-nashih-sniv_n103024
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