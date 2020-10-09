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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые впервые воссоздали процесс заражения ВИЧ в пробирке - изобретение дает шанс на новые методы лечения
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Ученые впервые воссоздали процесс заражения ВИЧ в пробирке - изобретение дает шанс на новые методы лечения

Ученые говорят, что это открытие позволит исследователям-медикам более глубоко изучить вирус, который вызывает смертельную болезнь, а также найти новые протоколы лечения инфекции

сегодня, 23:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Группа исследователей из Университета Юты и Университета Вирджинии смогли воссоздать и проследить процесс начальной стадии инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) in vitro. Результаты исследования обнародованы в журнале Science.

Ученые впервые воссоздали процесс заражения ВИЧ в пробирке - изобретение дает шанс на новые методы лечения

Источник: aids43.ru

Ученые говорят, что это открытие позволит исследователям-медикам более глубоко изучить вирус, который вызывает смертельную болезнь, а также найти новые протоколы лечения инфекции.

Так, известно, что при использовании новейшего электронного микроскопа ученые рассмотрели и изучили 240 белков, входящих в состав капсида (внешней оболочки вируса). В результате исследования, ученые пришли к выводу, что эта оболочка играет более важную роль, чем казалось.

Ранее среди ученых, занимающихся изучением ВИЧ, бытовало мнение, что роль капсида заключается в защите генетического материала внутри вируса. Но новое исследование показало, что эта оболочка не только некая упаковка для вируса, но и "оружие" заражения.

В ходе исследований ученые выяснили, что капсид не теряет своей целостности во время внедрения в клетку. В то же время, когда исследователи воздействовали на капсид с помощью генетических и биохимических методов, вирус терял способность размножаться.

По словам изобретателей, теперь, когда они получили новую информацию о роли капсида и процессе инфицирования, они смогут начать работу над поиском новых протоколов лечения "чумы 21-го века".

Ранее "Комментарии" писали о том, почему детям полезно иметь собаку.

 


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