Ученые спасли от вымирания редких Бирманских черепах

Ученым удалось спасти редчайших Бирманских черепах. Они живут исключительно в реках Мьянмы и 20 лет назад почти полностью вымерли. Об этом сообщает Daily Mail.

Отличительной чертой Бирманских черепах является особая форма их рта. Он расположен таким образом, что кажется будто рептилия все время улыбается.

Бирманская черепаха. Фото: WCS Myanmar

В 2000 году Бирманские черепахи едва ли не исчезли с лица Земли. Их даже хотели отнести к вымершим видам. Но тут за дело взялись зоозащитники. Им удалось отыскать две небольшие популяции рептилий в дикой природе. Еще одну черепаху обнаружили у частного коллекционера из Соединенных штатов. Этих особей использовали для восстановления вида. Ученые-биологи тщательно следили за ареалом обитания черепах и местами, где они откладывали яйца. Для рептилий даже обустроили специальные зоны. Пять лет они живут в таких зонах, где размножаются, и лишь затем могут покинуть ее пределы.

В итоге за 20 лет кропотливой работы удалось расширить популяцию Бирманских черепах в реках Мьянмы до тысячи особей и спасти их от вымирания.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как черепахи воспользовались карантином и вернулись на опустевшие пляжи Таиланда.

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