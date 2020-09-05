kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.09.2020

BTC/USD

10499.94

ETH/USD

389.56

LTC/USD

50.60

НБУ 05.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.91

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые спасли от вымирания редких Бирманских черепах
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые спасли от вымирания редких Бирманских черепах

Двадцать лет назад Бирманских черепах хотели отнести к вымершим видам

сегодня, 03:37
Автор:

Виолетта Комаровская

Ученым удалось спасти редчайших Бирманских черепах. Они живут исключительно в реках Мьянмы и 20 лет назад почти полностью вымерли. Об этом сообщает Daily Mail.

Отличительной чертой Бирманских черепах является особая форма их рта. Он расположен таким образом, что кажется будто рептилия все время улыбается.

Ученые спасли от вымирания редких Бирманских черепах

Бирманская черепаха. Фото: WCS Myanmar

В 2000 году Бирманские черепахи едва ли не исчезли с лица Земли. Их даже хотели отнести к вымершим видам. Но тут за дело взялись зоозащитники. Им удалось отыскать две небольшие популяции рептилий в дикой природе. Еще одну черепаху обнаружили у частного коллекционера из Соединенных штатов. Этих особей использовали для восстановления вида. Ученые-биологи тщательно следили за ареалом обитания черепах и местами, где они откладывали яйца. Для рептилий даже обустроили специальные зоны. Пять лет они живут в таких зонах, где размножаются, и лишь затем могут покинуть ее пределы.

В итоге за 20 лет кропотливой работы удалось расширить популяцию Бирманских черепах в реках Мьянмы до тысячи особей и спасти их от вымирания. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как черепахи воспользовались карантином и вернулись на опустевшие пляжи Таиланда. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!