Ученые рассказали, откуда у котов появились белые «носочки» на лапах

У значительного числа домашних котов шерсть на лапках имеет белый цвет, из-за чего кажется, будто животные одеты в носочки. Особенностями такой окраски заинтересовались ученые Университета Миссури и пришли к выводу, что в этом котам "помогла" эволюция.

Белые "носочки" у кота появились в процессе эволюции. Фото из открытых источников

История формирования природных "носочков" у котов началась примерно 10000 лет назад, когда люди начали приручать пушистиков к жизни дома. Сначала совместное проживание кошачьих с человеком имело исключительно взаимовыгодный характер. Люди, которые только освоили фермерство, получали защиту от вредителей, а коты — легкую пищу.

Чаще всего к человеку из дикой природы "выходили" четвероногие, которые имели все те же белые "носочки". Считается, что отсутствие достаточного природного камуфляжа из шерсти мешало им нормально охотиться в диких условиях. Впрочем, для людей это не имело никакой проблемы.

"Скорее всего, люди тогда говорили: "Мне больше всего нравится это котенок, потому что у него белые лапы. Давайте убедимся, что он выжил", — предполагает исследовательница Лесли Лайонс.





Интересно, что обычно светлая окраска лап свидетельствует о более прирученных особях среди котов, чем любая другая. И это при том, что ученые пока убеждены: особенности поведения животных не связаны с цветом их шерсти. Между прочим, правило "светлых лап" относится еще и к лошадям, мышам, коровам и т.п.

"Такие характерные цвета меха и особенности "маркировки" появляются при развитии кошачьего эмбриона. Клетки, окрашивающие кошачью шерсть, сначала выглядят как нервные", — объясняет Лайонс.

При формировании котенка в утробе матери все эти клетки двигаются. Если они достаточно медленные, особь, скорее всего, родится "однотонной". Но в случае, когда не все "цветные" клетки "встретятся" друг с другом, на шерсти появляются белые пробелы, в том числе и "носочки".

Стоит отметить, что в природе остался дикий, неприрученный вид кошек, представители которого являются давними предками домашних мурчал. Животные вида Felis silvestris живут в Африке и отдельных регионах Евразии. Некоторых даже можно встретить вблизи действующего вулкана Этна на Сицилии.

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