Ученые работали над задачей 10 лет: искусственный интеллект справился за два дня

Специалисты из Имперского колледжа Лондона на протяжении 10 лет работали, чтобы выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. А новый искусственный интеллект от Google смог объяснить это за два дня.

Искусственный интеллект. Фото из открытых источников

Команда ученых заподозрила, что у ИИ каким-то образом появился доступ к их работам. Однако, когда доказали, что искусственный интеллект самостоятельно провел анализ доступной информации и предложил гипотезу, исследователи признались, что поражены скоростью его работы.

Исследования ученых относились к проблематике устойчивости бактерий к антибиотикам. Команда специалистов изучала хромосомные острова, формирующие капсид – вирусы, поражающие бактерии.

В ходе длительных изучений была подтверждена гипотеза, что эти вирусы могут заимствовать "хвосты" у других вирусов для внедрения своего генома в клетку, говорят специалисты.

Когда результаты исследования были почти готовы к публикации, ученые решили проверить, как быстро искусственный интеллект справится с этой задачей.

Исследователи были в прямом смысле шокированы, когда за два дня они получили тот же результат, к которому шли десять лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — три студента итальянского Университета Саленто смогли дважды выиграть в лотерею, используя искусственный интеллект. Они разработали алгоритм, который анализировал исторические данные розыгрышей и определял наиболее вероятные числа для ставки. Успех их системы принес им всего 50 тысяч евро.

По данным La Repubblica, студенты математики и физики решили опробовать возможности искусственного интеллекта в анализе числовых игр. Они создали определенный математический алгоритм на основе ИИ. Чтобы проверить свою систему, они обратились в букмекерскую контору в городе Монтерони, недалеко от их факультета. Первая попытка принесла им 4500 евро, а после усовершенствования алгоритма искусственного интеллекта они выиграли еще 43 000 евро.



